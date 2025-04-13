شكرا لقرائتكم خبر عن دون خسائر.. زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 4.1 درجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.1 درجات على مقياس ريختر المناطق الشمالية من باكستان، دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.

وأعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان، أن مركز الزلزال كان على عمق 60 كيلومترًا في سلسلة جبال "هندوكوش" بأقصى شمال باكستان، وشعر به في باكستان سكان إقليم خيبر بختونخواه الشمالي الغربي المحاذي لأفغانستان. زلزال أفغانستان في نفس السياق، ذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن زلزالا بقوة 1ر6 درجة ضرب منطقة الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان اليوم الأحد.

وطبقا للتقارير ، فإن الزلزال وقع في الساعة الثامنة و54 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات.