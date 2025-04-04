شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات تطرأ على أسعار الذهب في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دت أسعار الذ هب في اليمن، مستجدات جديدة بأسواق الصاغة والمجوهرات في صنعاء ومحافظات جنوب وشرق اليمن خلال الساعات الماضية. وفي مستجدات المعدن الأصفر اليوم الجمعة، وصل سعر الجنيه الذهب في صنعاء إلى 371 ألف ريال والجرام عيار 21، 48 ألف ريال. وفي عدن بلغ سعر الجنيه الذهب مليون و635 ألف ريال والجنيه عيار 21، 215 ألف ريال. وفيما يلي قائمة بمتوسط أسعار الذهب في عدن وصنعاء اليوم الجمعة 4 أبريل 2025م: متوسط أسعار الذهب في عدن: الجنيه الذهب شراء = 1,605,000 ريال بيع = 1,635,000 ريال جرام عيار 21 شراء = 200,000 ريال بيع = 215,000 ريال. متوسط أسعار الذهب في صنعاء: الجنيه الذهب شراء = 368,000 ريال بيع = 371,000 ريال جرام عيار 21 شراء = 46,000 ريال بيع = 48,000 ريال

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