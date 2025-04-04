شكرا لقرائتكم خبر عن إيفاد 20 إماما للخارج لنشر سماحة الاسلام خلال الربع الأول لعام 24/25 والان مع تفاصيل الخبر

خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2024، واصلت الحكومة ممثلها في وزارة الأوقاف تنفيذ خططها لتجديد الخطاب الديني، حيث قامت بإرسال 20 إماما للخارج في ضوء تعزيز دورها لنشر سماحة الإسلام على الصعيد الدولي.



يأتي ذلك في إطار تنفيذ مستهدفات الحكومة في برنامجها نحو تجديد الخطاب الديني، وذلك عبر الاهتمام بتنظيم المسابقات القرآنية واستهداف إقامة وزارة الأوقاف مسابقة دولية وأربع مسابقات على المستوى المحلي، وتعزيز دور الأوقاف في نشر سماحة الإسلام بالخارج، وإحياء ليالي شهر رمضان بالخارج.

جاء ذلك في أول تقرير متابعة ربع سنوي عن أداء الحكومة خلال عام 2024/2025، وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي (2024-2027)، والذي تم عرضه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ويأتي التقرير الحكومي في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.

وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.

وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 علي برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج.