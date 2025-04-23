افاد مراسل النشرة في صيدا عن إندلاع حريق كبير مقابل مدارس المهدي في بلدة الغازية -قضاء صيدا، حيث عملت فرق الدفاع المدني اللبناني والهيئة الصحية الإسلامية على إخماد النيران
واوضح شهود عيان للنشرة أن حريق ٲعشاب إندلع ومن ثم إمتد ٳلى عدد من السيارات وبالتالي لا صحّة لأي عدوان إسرائيلي على البلدة.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إندلاع حريق كبير في الغازية ولا صحّة للانباء التي تحدثت عن عدوان إسرائيلي على البلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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