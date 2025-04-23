النشرة: محلقة اسرائيلية القت قنبلتين صوتيتين في بلدة كفركلا

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب عن أن "محلقة اسرائيلية القت قنبلتين صوتيتين في بلدة كفركلا". ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع، وعدم تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان.

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