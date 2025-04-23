كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية فازت بالمركز الثالث في نهائيات مسابقة المحكمة الصّوَرية العربية

فازت طالبات كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية (جودي عبد الرحمن وماري طعمة وراما الرفاعي ولارا طالب) بالمركز الثالث/جائزة أفضل فريق مترافع في المرحلة النهائية من مسابقة المحكمة الصورية العربية التي نُظّمت في سلطنة عُمان/نيسان 2025.

وخلال المسابقة، التي شاركت فيها نخبة من طلاب كليات الحقوق في ثماني عشرة دولة عربية، أظهرت طالبات كلية الحقوق (3) مستوىً متميّزًا من الإعداد القانوني والمهارة في العرض والمرافعة والقدرة على التفكير النقدي والتفاعل الوقائع القانونية.

وقبيل التأهل إلى المرحلة النهائية، فاز فريق الكلية في التصنيفات الوطنية من المسابقة التي نُظّمت بتاريخ 13 كانون الثاني 2025، وذلك بإشراف المدرب الدكتور محمد خالد.