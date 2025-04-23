بري استقبل دياب والحجار وأبرق لأمين سر الفاتيكان معزياً بوفاة البابا فرنسيس

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحكومة الاسبق حسان دياب، حيث جرى عرض لتطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية. كما استقبل بري أيضاً مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار. على صعيد آخر، أبرق بري لأمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين معزياً بوفاة البابا فرنسيس.

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