باسيل بحث مع سفير فرنسا آخر المستجدات في لبنان والمنطقة

بحث رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في آخر المستجدات في لبنان والمنطقة مع السفير الفرنسي في لبنان السيد هيرفي ماغرو، الذي رافقه المستشار السياسي في السفارة رومان كالفاري.

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