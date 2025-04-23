الوطني الحر: لالغاء السرية المصرفية دون سقف زمني للوصول إلى أقصى درجات الشفافية وكشف أسباب الانهيار

اعربت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر عن تعازيها للفاتيكان بوفاة البابا فرنسيس، مشيدة بولايتِه التي تميزت بالإصلاح الكنسي والانفتاح والدفاع عن المظلومين، وتذكّر بمحبته الخاصة للبنان واهتمامه بقضاياه.
وأكدت الهيئة خلال اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية، داعية إلى إقرار الحد الأدنى من الإصلاحات عبر اعتماد مبدأ اللوائح المقفلة، بما يحقق الانسجام داخل المجالس البلدية ويمنع التشرذم، مع احترام الخصوصيات والتوازنات، ومنها المناصفة في بيروت.
كما حذّرت من خسارة فرصة تشريعية إضافية في ملف الإصلاح المالي، مطالبة بإلغاء السرية المصرفية دون سقف زمني، للوصول إلى أقصى درجات الشفافية وكشف أسباب الانهيار المالي، ومنع الحمايات التي أُعطيت في فترات محددة كمرحلة الهندسات المالية.
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