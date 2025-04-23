مجلس المفتين أكد دعم الجيش اللبناني ودعا لتطبيق القرار 1701 وإجراء الانتخابات البلدية بشفافية

أكد مجلس المفتين في لبنان، خلال اجتماعه الدوري في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، على عدد من القضايا الإسلامية والوطنية العامة، وأصدر بيانًا تلاه عضو المجلس المفتي الشيخ علي الغزاوي.

أعرب المجلس عن ارتياحه لعملية انتقال السلطة السياسية، مشيدًا بقيام الجيش اللبناني بمسؤوليته الوطنية في بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. ودعا إلى مزيد من الجهود السياسية والدبلوماسية لحمل إسرائيل على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بجميع مندرجاته، خصوصًا انسحاب القوات الصهيونية من جميع الأراضي اللبنانية، وإطلاق سراح المعتقلين ووقف الاعتداءات على السيادة اللبنانية.

وناشد المجلس المجتمع الدولي، لا سيما الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، تحمّل مسؤولياتها في دعم السلطة اللبنانية الشرعية لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، بالتعاون مع القوات الدولية "اليونيفيل".

وأعرب المجلس عن حزنه لسقوط ضحايا من الجيش اللبناني خلال عملية انتشاره في المناطق الجنوبية المحررة من الاحتلال الصهيوني، سائلاً الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته.

وأكد على أهمية دور الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة، التي تُعد الجهة الوحيدة المخولة شرعًا امتلاك السلاح واستخدامه دفاعًا عن السيادة الوطنية.

ودعا المجلس إلى ضرورة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بشفافية وحرية وعدالة، معتبرًا أنها فرصة للتعبير عن إرادة المواطنين في اختيار ممثليهم، مشددًا على أهمية تعزيز صلاحيات المجالس البلدية والحفاظ على العيش المشترك. كما شدد على أن أي تعديل في قانون الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت يجب أن يحظى بتوافق النواب الممثلين لإرادة الشعب.

كما استنكر المجلس استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واتساعها إلى مدن الضفة الغربية، لا سيما القدس الشريف، وأدان الانتهاكات المتكررة لحرمة المسجد الأقصى.

وتوقف المجلس بحزن أمام وفاة بابا الفاتيكان فرنسيس، مشيدًا بجهوده في بناء جسور التآخي والتعاون مع المسلمين، وبدوره في وضع أسس الأخوة الإنسانية إلى جانب إمام الأزهر الشريف الشيخ أحمد الطيب في أبو ظبي.