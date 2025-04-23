كنعان بحث مع أورتاغوس في واشنطن ملفات الإصلاح ودعم الجيش وعودة النازحين السوريين لبلادهم

بحث رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، مع نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، خلال زيارته إلى واشنطن، أولويات المرحلة المقبلة الإصلاحية والمؤسساتية لاستعادة لبنان للثقة ولعافيته الاقتصادية لاسيما من خلال رؤية متكاملة تأتي من ضمنها التشريعات المالية والإصلاحية ومعالجة الفجوة المالية.

كما جرى بحث أهمية زيادة دعم الجيش اللبناني للقيام بالمهام الموكلة إليه في سياق تطبيق القرار 1701 وحفظ الاستقرار على كامل التراب اللبناني، وضرورة إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته وانسحاب اسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية.

كما تطرّق البحث لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم في ضوء المرحلة الجديدة التي تشهدها سوريا وعدم قدرة لبنان على تحمّل المزيد من أعباء هذا الملف.