وداع مؤثر لزوجة نضال الشافعي.. حضور فني واسع في جنازة هند عبد الحليم - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شُيّعت ظهر اليوم الجمعة 4 نسيان، جنازة زوجة الممثل المصري نضال الشافعي، الراحلة هند عبد الحليم، من مسجد بهجت في دريم لاند، وسط حضور واسع لشخصيات فنية عدة، الذين حرصوا على دعم نضال، وشهدت الجنازة حضور عدد من أبرز الممثلين، بينهم: الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أحمد بدير، وفاء عامر، رانيا فريد شوقي، أحمد زاهر، أحمد رزق، إيهاب فهمي، سعد الصغير، محمود عبد المغني، محمد جمعة، مدحت تيخا، عمرو عبد العزيز، وغيرهم.



وكانت الممثلة المصرية داليا مصطفى من أوائل من أعلنوا عن رحيل الراحلة، حيث نشرت صورتها وكتبت: "أرجو الدعاء لأختي الزميلة هند عبد الحليم زوجة الفنان نضال الشافعي.. ربنا يرحمها ويغفر لها.. والله يصبرك ويقويك يا نضال يا حبيبي".