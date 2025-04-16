شكرا لقرائتكم خبر عن «الإتمام الاستشارية»: ترسية منافسة مع وزارة الاتصالات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الإتمام الاستشارية، اليوم، ترسية منافسة تطوير وتجربة حلول التقنيات الناشئة في القطاع الصناعي واللوجستي مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تتجاوز 20% من إيرادات الشركة للعام المالي 2024.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى تطوير وتجربة حلول مبتكرة تفعل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بما يساهم في معالجة التحديات التي تواجه الجهات في القطاعات المستهدفة (الصناعي واللوجستي).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تتجاوز 20% من إيرادات الشركة للعام المالي 2024.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى تطوير وتجربة حلول مبتكرة تفعل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بما يساهم في معالجة التحديات التي تواجه الجهات في القطاعات المستهدفة (الصناعي واللوجستي).