تامر حسني يعود الى الماضي بفيديو له وهو طفل

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري تامر حسني مقطع فيديو له وهو طفل من أحد الأفلام السينمائي، وذلك على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وتحدث تامر عن قصّة هذا الفيديو بالقول: "ملحوظة هامة الطفل ده أنا بجد بس كنت بمثل فيلم تاني تماماً و أخدت بعض اللقطات منه و عملتلها دراما جديدة إني وأنا كبير برجع للماضي أكلم نفسي و أنا صغير و أطمني وأخليني أتفائل في عز الضلمة، و بجد أنا بحب الڤيديو ده جداً عشان كده حبيت أشارككم بيه جايز يدي أمل لكتير منكم ، حبايبي ربنا يوفقكم كلكم وتحققوا كل اللي بتحلموا بيه نهاركم كله خير يارب".

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