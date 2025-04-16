شكرا لقرائتكم خبر عن حلقة من الموسم السابع لـBlack Mirror تثير الجدل.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض امرأة للتضليل من قِبل زميلة جديدة في حلقة "Bête Noire" من الموسم السابع من مسلسل Black Mirror، إلا أن المشاهدين لاحظوا أن منصة نتفليكس غيرت تفصيلاً فى القصة لزيادة إرباكهم.

وتدور أحداث الحلقة حول ماريا (سيينا كيلي)، باحثة في فنون الطهي، تجد نفسها تعمل مع زميلتها الجديدة فيريتي (روزي ماكوين)، وهي زميلة قديمة من مدرستها تعرضت للتنمر، وينهار واقع ماريا تدريجياً عندما يتضح أن فيريتي ترتدي قلادة تُمكّنها من تغيير الواقع، مُضللةً ماريا في حياتها المهنية والشخصية.

كما هو الحال في العديد من حلقات المسلسل، تُسلّط القصة الضوء على إساءة استخدام التكنولوجيا والتصور المُتغيّر باستمرار الذى تُقدّمه لنا عن الواقع، ولاحظ مشاهدو المسلسل عبر الإنترنت أن الحلقة تُضللهم أيضاً، مع تغيير طفيف يعنى أنه تم تخصيص نسخ مختلفة من الحلقة للمشاهدين عشوائياً.

ويتعلق الاختلاف بسلسلة مطاعم للوجبات السريعة ضمن القصة، حيث تتجادل ماريا وزملاؤها حول اسم المطعم، هل يُدعى Barnies أم Bernies، وقد أثبت بحثها على الإنترنت أن فيريتي هي من غيّرت الاسم.

لكن النتيجة النهائية تعتمد على الحلقة التي تشاهدها، في خطوة تتناسب مع موضوع القصة، لاحظ المشاهدون ظهور Barnie في نسخة، بينما يظهر Bernies في نسخة أخرى.

كتب أحد المستخدمين على موقع X (تويتر سابقًا): "كنت أنا وصديقي نشاهد حلقة Bête Noire الجديدة من مسلسل Black Mirror ولاحظنا فرقًا كبيرًا بين حلقتينا، حتى المشاهدين يُخدعون في الدقيقة 16:40!".

وأكد آخر: "لقد شاهدت الحلقة مرتين، باسمين مختلفين للمطعم، وأيهما يظهر عشوائيًا، لذا عندما يناقش المشاهدون الأمر، سيقتنعون بأنه شيء آخر".