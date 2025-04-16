الاقتصاد

«جنى الطبية»: ترسية منافسة مع وزارة الداخلية بـ49.61 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«جنى الطبية»: ترسية منافسة مع وزارة الداخلية بـ49.61 مليون ريال

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة جنى الطبية، اليوم، ترسية منافسة توريد وتجهيز مستشفيات ميدانية وعيادات متنقلة مع الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة المنافسة تقدر بـ 49.619 مليون ريال.
وأضافت أن المشروع يتضمن: توريد وتجهيز مستشفيات ميدانية وعيادات متنقلة للإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية (العيادات التخصصية الشاملة لقوى الأمن – مكة)
وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي للمشروع خلال الربع الثاني من العام المالي 2025م. وسوف تقوم الشركة بالإعلان في حينه عند توقيع النسخة النهائية من العقد واستلام نسخة منه.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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