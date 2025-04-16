شكرا لقرائتكم خبر عن «جنى الطبية»: ترسية منافسة مع وزارة الداخلية بـ49.61 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة جنى الطبية، اليوم، ترسية منافسة توريد وتجهيز مستشفيات ميدانية وعيادات متنقلة مع الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المنافسة تقدر بـ 49.619 مليون ريال.
وأضافت أن المشروع يتضمن: توريد وتجهيز مستشفيات ميدانية وعيادات متنقلة للإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية (العيادات التخصصية الشاملة لقوى الأمن – مكة)
وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي للمشروع خلال الربع الثاني من العام المالي 2025م. وسوف تقوم الشركة بالإعلان في حينه عند توقيع النسخة النهائية من العقد واستلام نسخة منه.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المنافسة تقدر بـ 49.619 مليون ريال.
وأضافت أن المشروع يتضمن: توريد وتجهيز مستشفيات ميدانية وعيادات متنقلة للإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية (العيادات التخصصية الشاملة لقوى الأمن – مكة)
وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي للمشروع خلال الربع الثاني من العام المالي 2025م. وسوف تقوم الشركة بالإعلان في حينه عند توقيع النسخة النهائية من العقد واستلام نسخة منه.