شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يقفز إلى 4740 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، 16 أبريل 2025، إلى مستويات قياسية. أسعار الذهب اليوم سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الأربعاء، 5417.25 جنيه للبيع، و5371.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الأربعاء، 4965.75 جنيه للبيع، و4923.75 جنيه للشراء. سعر عيار 21 ارتفع سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الأربعاء، إلى: 4740 جنيها للبيع، و4700 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الأربعاء، 4062.75 جنيه للبيع، و4028.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الأربعاء، 3160 جنيها للبيع، و3133.25 جنيه للشراء. سعر الذهب في مصر ارتفع سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الأربعاء، إلى/ 2708.5 جنيه للبيع، و2685.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 37920 جنيها للبيع، و37600 جنيه للشراء.