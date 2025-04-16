شكرا لقرائتكم خبر عن «أقاسيم» بدء طرح صكوك بقيمة 500 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية بدء طرح إصدار صكوك سلسلة الإصدار الأولى مقومة بالريال والتي ستطرح طرحا عاما.
ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية بتحديد قيمة الإصدار بشكل مبدئي بمبلغ قدره 500 مليون ريال.
علمًا بأنه سيتم تحديد قيمة الإصدار بشكل نهائي بعد الانتهاء من فترة الطرح بناءً على ظروف السوق في ذلك الحين.
وقالت الشركة: إن تاريخ بداية الطرح 1446-10-29 الموافق 2025-04-27، فيما سيكون تاريخ نهاية الطرح 1446-11-10 الموافق 2025-05-08.
وأفادت بطرح الصكوك للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحق لهم الاكتتاب في الصكوك سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في أي ولاية قضائية يكون فيها طرح الصكوك نظاميًا.
وعينت شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية شركة الخير كابيتال السعودية كمدير الترتيب والمتعامل الأولي فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.
وأوضحت أن سعر طرح الصك 1000 ريال، فيما تبلغ القيمة الاسمية 1000 ريال.
ونوهت بتحديد العائد والإعلان عنه بتاريخ أقصاه 26-10-1446 الموافق 24-04-2025.
وأشارت إلى مدة استحقاق الصك 5 سنوات من تاريخ تسوية الصكوك، فيما تسترد بنهاية مدة صكوك سلسلة الإصدار الأولى.
ولفتت إلى أن عند تاريخ الاستحقاق، تُسترد الصكوك بمعدل 100% من إجمالي القيمة الاسمية للسلسلة.
ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية بتحديد قيمة الإصدار بشكل مبدئي بمبلغ قدره 500 مليون ريال.
علمًا بأنه سيتم تحديد قيمة الإصدار بشكل نهائي بعد الانتهاء من فترة الطرح بناءً على ظروف السوق في ذلك الحين.
وقالت الشركة: إن تاريخ بداية الطرح 1446-10-29 الموافق 2025-04-27، فيما سيكون تاريخ نهاية الطرح 1446-11-10 الموافق 2025-05-08.
وأفادت بطرح الصكوك للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحق لهم الاكتتاب في الصكوك سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في أي ولاية قضائية يكون فيها طرح الصكوك نظاميًا.
وعينت شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية شركة الخير كابيتال السعودية كمدير الترتيب والمتعامل الأولي فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.
وأوضحت أن سعر طرح الصك 1000 ريال، فيما تبلغ القيمة الاسمية 1000 ريال.
ونوهت بتحديد العائد والإعلان عنه بتاريخ أقصاه 26-10-1446 الموافق 24-04-2025.
وأشارت إلى مدة استحقاق الصك 5 سنوات من تاريخ تسوية الصكوك، فيما تسترد بنهاية مدة صكوك سلسلة الإصدار الأولى.
ولفتت إلى أن عند تاريخ الاستحقاق، تُسترد الصكوك بمعدل 100% من إجمالي القيمة الاسمية للسلسلة.