شكرا لقرائتكم خبر عن «دار المعدات» توقع اتفاقية مع شركة أمريكة لتصنيع المستهلكات الطبية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة دار المعدات الطبية والعلمية، المتخصصة في استيراد وتشغيل وصيانة الأجهزة والمعدات الطبية، اليوم، اتفاقية استراتيجية مع شركة ميدسورس الأمريكية (MedSource).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية لإطلاق المرحلة الأولى من تصنيع المستهلكات الطبية.
تُعد شركة ميدسورس الأمريكية إحدى أبرز الشركات الأمريكية المتخصصة في تطوير وتصنيع المنتجات الطبية عالية الجودة، حيث تأسست عام 2002 وتتخذ من ولاية مينيسوتا مقرًا لها، وتُقدم حلولًا مبتكرة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، من مستشفيات ومراكز جراحية وخدمات طوارئ وهيئات حكومية، في أكثر من 60 دولة حول العالم.
ونوهت بتوقيع الاتفاقية بحضور الرئيس التنفيذي للشركة بركات العريفي، ومن جانب شركة ميدسورس الأمريكية، رئيس الشركة إلياس حداد.
وقال بركات العريفي: "تمثل هذه الاتفاقية مع شركة ميدسورس الأمريكية نقطة انطلاق نحو تعزيز توطين الصناعات الطبية في المملكة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تصنيع منتجات طبية عالية الجودة محليًا".
وأضاف: "تأتي هذه الخطوة امتدادًا لمسيرة دار المعدات في بناء شراكات استراتيجية مع نخبة الشركات العالمية، وتميّزها كمزوّد متخصص في قطاع الرعاية الصحية على مستوى المملكة والمنطقة".
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية لإطلاق المرحلة الأولى من تصنيع المستهلكات الطبية.
تُعد شركة ميدسورس الأمريكية إحدى أبرز الشركات الأمريكية المتخصصة في تطوير وتصنيع المنتجات الطبية عالية الجودة، حيث تأسست عام 2002 وتتخذ من ولاية مينيسوتا مقرًا لها، وتُقدم حلولًا مبتكرة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، من مستشفيات ومراكز جراحية وخدمات طوارئ وهيئات حكومية، في أكثر من 60 دولة حول العالم.
ونوهت بتوقيع الاتفاقية بحضور الرئيس التنفيذي للشركة بركات العريفي، ومن جانب شركة ميدسورس الأمريكية، رئيس الشركة إلياس حداد.
وقال بركات العريفي: "تمثل هذه الاتفاقية مع شركة ميدسورس الأمريكية نقطة انطلاق نحو تعزيز توطين الصناعات الطبية في المملكة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تصنيع منتجات طبية عالية الجودة محليًا".
وأضاف: "تأتي هذه الخطوة امتدادًا لمسيرة دار المعدات في بناء شراكات استراتيجية مع نخبة الشركات العالمية، وتميّزها كمزوّد متخصص في قطاع الرعاية الصحية على مستوى المملكة والمنطقة".