شكرا لقرائتكم خبر عن «دار المعدات» توقع اتفاقية مع شركة أمريكة لتصنيع المستهلكات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية