ميرفا قاضي تسحر العيون بفستانها الأحمر الراقي

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الفنانة اللبنانية ميرفا قاضي أنظار الجمهور، بأحدث إطلالاتها من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان أحمر ضيق بغاية الروعة، من دون أكمام سترابلس، مع قفازين طويلين من الساتان الاسود، وإعتمدت لشعرها تسريحة رائعة تليق باللوك، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و كانت قد أحيت الفنانة اللبنانية ميرفا قاضي حفل عيد الحب ليلة السبت الماضي في بيروت، وغنت باقة من أجمل الأغنيات بصوتها الرائع. وتألقت ميرفا بفستان أحمر اللون من تصميم المصمم اللبناني نجا سعادة، وانتعلت حذاءً بكعب عالٍ باللون الأسود. واختارت تسريحة شعر بسيطة، إذ تركت شعرها منسدلاً على كتفيها بطريقة الويفي، أما المكياج فكان محدداً، وجعل لون عينيها يبرز بشكل رائع، كما اعتمدت على أحمر الشفاه باللون الأحمر، وتزينت ببعض المجوهرات والألماس، لإضافة المزيد من الرقي على الإطلالة.