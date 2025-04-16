شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد رائد صناعة تترات المسلسلات عمار الشريعى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد الموسيقار الراحل عمار الشريعى، الذى يعتبر رائد صناعة أغانى تترات المسلسلات، فأشهر أغانى تترات المسلسلات والموسيقى التصويرية من ثمانينيات القرن الماضى تحمل توقيعه، ولم يكن يمر موسم لرمضان فى فترة الثمانينيات والتسعينيات إلا ونجد مسلسلين على الأقل يشارك فى ألحان تتراتهم عمار الشريعى.

عمار الشريعى تعاون مع كبار الشعراء فى تترات مسلسلاتهم وأبرزهم الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى وأحمد فؤاد نجم وسيد حجاب الذى شكل ثنائيا رائعا مع الشريعى فى صناعة تترات المسلسلات، ويفتقد الجمهور فى وقتنا الحالى أغانى تتراته التى اعتبرت علامة مميزة فى رمضان زمان، وليست فقط المسلسلات بل قدم أيضا فوازير نيللى "عجائب صندوق الدنيا" وفوازير "عالم ورق ورق" مع الشاعر عبد السلام أمين قدم أيضا عدة أغانى فى مسلسل الأطفال الشهير بوجى وطمطم وكتبها نادرأبو الفتوح.

من أهم أعماله السينمائية حب فى الزنزانة، أرجوك أعطنى هذا الدواء، أيام فى الحلال، البرىء، أما عن موسيقى أعماله التلفزيونية فمنها حديث الصباح والمساء ودموع فى عيون وقحة، وأرابيسك، وزيزينيا، امرأة فى زمن الحب، ريا وسكينة، وكذلك العديد من موسيقى الأعمال المسرحية مثل الواد سيد الشغال، رابعة العدوية، إنها حقا عائلة محترمة.

كان عمار يحب أن يؤلف الموسيقى دائما وحوله أصدقاؤه وعائلته حتى يتثنى له أخذ رأيهم أولا بأول، كما عرف بخفة ظله ومواقفه الطريفة، فيذكر أنه فى أحد الأفراح الذى كان يعزف فيها وكان بصحبته الفنان سمير صبرى، قام عمار بتقديم سمير وطلب منه الغناء، وحين صعد سمير على المسرح طلب عمار أن يغنى "الغراب يا وقعة سودة جوزوه أحلى يمامة" حينها اندهش سمير وقال له كيف أغنيها فى فرح، فقال له بالتأكيد سيأخذونها على سبيل الدعابة.