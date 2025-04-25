شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الفنانين السوريين تمنح العضوية الشرفية لـ أصالة وفضل شاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت نقابة الفنانين السوريين برئاسة مازن الناطور، كلا من الفنانة أصالة نصرى والفنان فضل شاكر والفنان أحمد القسيم والفنان والموسيقار مالك جندلي، وذلك تقديراً لمسيرتهم الفنية وموقفهم الوطني النبيل الحر من قضايا شعبهم ووطنهم.

وكانت نقابة الفنانين السوريين، أصدرت مؤخراً، قراراً بشطب الفنانة سلاف فواخرجي، وقالت نقابة الفنانين السوريين فى بيانها إن سبب الشطب سلاف فواخرجي يعود لإصرارها على إنكار جرائم بشار الأسد، وتنكرها لآلام الشعب السوري.



مالك جندلي



احمد القسيم



فضل شاكر