شكرا لقرائتكم خبر عن مع تراجع مؤشر الدولار.. ارتفاع أسعار النفط عند التسوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط عند التسوية يوم الخميس، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 43 سنتًا، أي بنسبة 0.7%، لتغلق عند 66.55 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتًا، بنسبة 0.8%، مسجلًا 62.79 دولار للبرميل.

وجاء هذا الارتفاع في ظل تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، وهو ما يعزز جاذبية السلع المُسعّرة بالدولار، ومنها النفط.