شكرا لقرائتكم خبر عن مع تراجع مؤشر الدولار.. ارتفاع أسعار النفط عند التسوية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط عند التسوية يوم الخميس، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 43 سنتًا، أي بنسبة 0.7%، لتغلق عند 66.55 دولار للبرميل.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتًا، بنسبة 0.8%، مسجلًا 62.79 دولار للبرميل.
وجاء هذا الارتفاع في ظل تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، وهو ما يعزز جاذبية السلع المُسعّرة بالدولار، ومنها النفط.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتًا، بنسبة 0.8%، مسجلًا 62.79 دولار للبرميل.
وجاء هذا الارتفاع في ظل تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، وهو ما يعزز جاذبية السلع المُسعّرة بالدولار، ومنها النفط.