كيانو ريفز يُعبّر عن انزعاجه لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - عبّر النجم العالمي كيانو ريفز عن رفضه لفكرة استغلال الشخص اذا كان طيبا واعتبارها نقطة ضعف، قائلا: "لا أرغب أن أعيش في عالم يعتبر القيام بشيء جيد و كونك شخص طيب هي نقطة ضعف و سذاجة يجب إستغلالها، كونك أنسان طيب هو أمر رائع و يجب أن نحاول جميعنا أن نكون ناس طيبين".



على صعيد آخر أوضح كيانو ريفز مؤخرا أن مصير جون ويك في فيلم John Wick: Chapter 4 كان من المفترض أن يكون نهائياً، قائلاً: "الشخصية ماتت".

ومع ذلك، فهو لم يستبعد العودة بشكل كامل، حيث اعترف ريفز بأنه غير متأكد مما إذا كان جسده قادرًا على التعامل مع جزء آخر يتطلب جهدًا بدنيًا، لكنه يظل منفتحًا على الفكرة في ظل الظروف المناسبة.