بعد خروجه من السجن.. عصام صاصا يتصدر الترند بأغنية "زنزانتي"

ميرنا وليد - بيروت - عاد فنان المهرجانات المصري عصام صاصا إلى الأضواء بقوة بعد خروجه من السجن، حيث تصدّر التريند بأغنيته الجديدة "زنزانتي"، التي حصدت أكثر من مليون ونصف مشاهدة خلال 6 أيام فقط من طرحها، وشارك صاصا أيضًا في الموسم الرمضاني 2025 من خلال أغنية ضمن أحداث مسلسل "ولاد الشمس"، الذي عُرض عبر قنوات الشركة المتحدة ومنصة "واتش إت"، ويتكوّن من 15 حلقة.



تدور أحداث "ولاد الشمس" حول واقع قاسٍ يعيشه الأطفال داخل دور الأيتام، مسلطًا الضوء على استغلالهم في أعمال غير قانونية، من خلال شخصية "مجدي" التي يقدمها الممثل المصري محمود حميدة. ويسعى شابان، "ولعة" و"مفتاح"، إلى كسر هذا الواقع وخلق مستقبل أفضل لأبناء الدار.

