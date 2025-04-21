ضُبطت متلبسة.. القبض على إعلامية مصرية بهذه التهمة

ميرنا وليد - بيروت - قامت القوى الأمنية المصرية بإلقاء القبض على المنتجة والإعلامية المصرية سارة خليفة، بتهمة تكوين شبكة للإتجار بالمخدرات.

ووفقاً للتحريات، فإن المتهمة ضُبطت متلبسة أثناء ممارستها نشاطها الإجرامي، وأنها تستخدم شقتها السكنية حيث تقطن لتوزيع المواد المخدرة على نطاق واسع، ويجري رجال الأمن فحصاً مكثفاً لطبيعة المتردّدين على منزلها، لضبط المتورطين معها.

وبحسب البيان لرسمي الصادر عن جهاز الأمن في مصر، فإنه تم إقتياد سارة الى جهة التحقيق المختصة، حيث تم إستجوابها بشكل مكثف، وجاري استكمال التحقيقات لكشف تفاصيل القضية كاملة.

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