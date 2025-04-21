ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعيد الفصح برفقة طفليها وزوجها في منزلها الفخم، وخطفت الأنظار بالزينة الخاصة بالمناسبة، ووثقت الأجواء الجميلة عبر حسابها الخاص.

وشاركت ميريام الجمهور مقطع فيديو وثقت من خلاله أجواء الإحتفال العائلي، حيث زينت الأماكن بأشكال متعددة وطريفة من الأرانب والبيض الملوّن والأشجار والورود، وجهّزت سلة كبيرة من البيض الملوّن.

وقد تخطت ميريام فارس الـ 8 مليون مشاهدة بأغنيتها "لحبيبي"، وذلك بعد 8 أيام على طرحها عبر يوتيوب.

اللافت أن ميريام لم تكتفِ بالغناء، بل شاركت في كتابة وتلحين الأغنية مع يوسف العماني، وبعدما استعانت بـ8 موزعين ولم تجد النتيجة التي تُرضي إحساسها، قررت توزيعها بنفسها، وقالت عبر حسابها : "كل نغمة طلعت من قلبي، والآلات استوحيتها من الأصوات اللي بترافقني يوميًا... أتمنى تاخدوها بخيالكن على المكان اللي بتحبوه وتعيشوها معي".

كانت هذه تفاصيل خبر زينة منزل ميريام فارس بعيد الفصح تخطف القلوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.