"أجدع صاحب".. محمد عطية يجول شوارع البترون صحبة أكرم حسني وأولاده

ميرنا وليد - بيروت - أطل نجم ستار أكاديمي 1، الفنان المصري محمد عطية، على متابعيه من خلال مجموعة صور عبر حسابه الخاص، من شوارع مدينة البترون، ظهر فيها بأجواء من الفرح مع صديقه الفمام المصري أكرم حسني و أولاده روبا وياسين، اثناء غستمتاعهم بالمدينة مع بعض، و عبر عطية عن حبه لصضيقه حسني بالتعليق قائبلاً: "كراميلا ألذ و اجدع صاحب في الكوكب، تصوير روبي اكرم حسني و يس اكرم حسني".
و في وقت سابق، نشر محمد عطية فيديو له عبر حسابه، ظهر فيه وهو يغني بأسلوبه الخاص أغنية "أنا مهما كبرت صغيّر" للفنان المصري عمرو دياب.
"أنا مهما كبرت صغيّر" تعد واحدة من أشهر أغنيات عمرو دياب، قدمها محمد عطية بأسلوب يعكس تأثره بموسيقى عمرو دياب، وحبّه للأغاني الكلاسيكية التي تركت أثراً كبيراً في الفن المصري.
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