مروان بابلو يتألق في دبي بحفل استثنائي في عيد الفطر

ميرنا وليد - بيروت - أحيا مغني الراب المصري مروان بابلو واحدًا من أقوى حفلاته ضمن موسم عيد الفطر 2025 في دبي، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت مع أشهر أغانيه مثل "المبدأ"، "بونو"، "لاميزا" و"سندباد".

وقدم بابلو عرضًا حيويًا مليئًا بالطاقة، حيث شاركه الجمهور الغناء وتفاعلوا معه على مدار الحفل، تميّز الحفل بأجوائه الحماسية، ليؤكد بابلو من جديد مكانته كأحد أبرز نجوم الراب في المنطقة، هذا النجاح الكبير يعكس حب الجمهور وارتباطه القوي بهم، خصوصًا في ظل عودته القوية بعد فترات من الغياب، جعلته يظهر بثبات وثقة على المسرح.