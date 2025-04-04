الأورومتوسطي: جرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة تفوق وحشية التنظيمات الارهابية

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عدن - ياسمين التهامي - تبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الخميس، أن وحشية “إسرائيل” في غزة تفوق في فظاعتها وتنظيمها واتساع نطاقها تلك التي ارتكبتها جماعات مسلحة مثل تنظيم داعش . واستشهد نحو 80 فلسطينيًّا على الأقل بينهم أطفال، وأصيب آخرون، اليوم الخميس، جراء مجزرتين ارتكبهما العدو الصهيوني في حيي التفاح والشجاعية وسط قطاع غزة، واستهدف فيهما نازحين في مراكز الإيواء والمدارس . وقال المرصد، في بيان له مساء اليوم الخميس إن “تفجير روبوتات مفخخة في أحياء مكتظة بالمدنيين، يُجسّد سلوك تنظيمات إرهابية، بل ويفوقه في الوحشية والاستهتار بالحياة البشرية “. وذكر البيان أن جريمة الإعدام الميداني لـ 15 فردًا من الدفاع المدني والهلال الأحمر في رفح قبل أيام، تمثّل نموذجًا لنمط من الجرائم الوحشية التي تُحاكي ممارسات تنظيم “داعش “. واستدرك بيان المرصد بأن “المفارقة الصادمة تكمن في أن الجرائم “الإسرائيلية ” التي تفوق من حيث المنهجية والخطورة، ما ارتكبته جماعات مسلحة مصنفة إرهابية، لا تحظى بأي مستوى من الإدانة يوازي جسامتها”. وتُواصل قوات العدو الصهيوني لليوم الـ 17 على التوالي؛ منذ خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة في قطاع غزة، ارتكاب المزيد من المجازر والجرائم بحق المدنيين والنازحين؛ لا سيما في مدينتي خانيونس وغزة وذلك بدعم مطلق من الولايات المتحدة .

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