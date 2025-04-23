داليا مصطفى تحتفل بميلادها وسط حضور فني كبير

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أبريل 2025 02:54 مساءً - احتفلت الفنانة داليا مصطفى بيوم ميلادها مع فريق عمل مسلسل "روج أسود"، وعدد من أصدقائها بالوسط الفني.
وكان من ضمن حضور حفل يوم ميلاد داليا مصطفى، الفنانة رانيا يوسف وفرح الزاهد وإلهام شاهين والكاتبة إنجي علاء، والمؤلف أيمن سلامة والستايلست سعيد رمزي، وغيرهم، وحرصت داليا على التقاط الصور التذكارية برفقة أصدقائها والاستمتاع بأوقات سعيدة مميزة.
وكان لافت للانتباه غياب زوجها الفنان شريف سلامة عن الحضور، مما دفع الجمهور لإعادة التساؤل حول طبيعة علاقتهما هذه الفترة.
ولم تكشف داليا الأمر بشكلٍ صريح لكنها قالت: "أصعب قرار لسه مأخدتوش، لسه أصعب قرار هييجي بس لسه مأخدتوش".
يمكنكم متابعة أحمد السقا يدافع عن محمد هنيدي ما القصة؟
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
لقطات من حفل ميلاد داليا مصطفىظهرت داليا مصطفى في الصور والمقاطع المصورة المتداولة من الحفل وهي ترتدي فستاناً أحمر أنيقاً تناسب مع أجواء الاحتفال.
وكان من ضمن حضور حفل يوم ميلاد داليا مصطفى، الفنانة رانيا يوسف وفرح الزاهد وإلهام شاهين والكاتبة إنجي علاء، والمؤلف أيمن سلامة والستايلست سعيد رمزي، وغيرهم، وحرصت داليا على التقاط الصور التذكارية برفقة أصدقائها والاستمتاع بأوقات سعيدة مميزة.
وكان لافت للانتباه غياب زوجها الفنان شريف سلامة عن الحضور، مما دفع الجمهور لإعادة التساؤل حول طبيعة علاقتهما هذه الفترة.
View this post on Instagram
A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)
انفصال داليا مصطفىكانت داليا مصطفى قد تصدرت الترند خلال الفترة الماضية، وذلك بعد انتشار أخبار تفيد انفصالها رسمياً عن زوجها الفنان شريف سلامة من دون توضيح أسباب الانفصال، لكنها التزمت الصمت تماماً حتى آخر ظهور إعلامي لها مع الإعلامي عمرو الليثي، ووجه لها سؤالاً خاصة وأنها كانت قد صرحت عبر إنستغرام بأنه لن تفكر المرأة في الانفصال بعد مرور 21 عاماً من الزواج.
ولم تكشف داليا الأمر بشكلٍ صريح لكنها قالت: "أصعب قرار لسه مأخدتوش، لسه أصعب قرار هييجي بس لسه مأخدتوش".
أحدث أعمال داليا مصطفىالجدير بالذكر أن داليا مصطفى تشارك في بطولة مسلسل "روج أسود"، مع مجموعة من النجوم، وتدور أحداثه حول 5 قصص حقيقية عن المطلقات ومعاناتهن في الحياة. مسلسل "روج أسود"، من تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتشارك في بطولته رانيا يوسف، مي سليم، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، وفرح الزاهد.
يمكنكم متابعة أحمد السقا يدافع عن محمد هنيدي ما القصة؟
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».