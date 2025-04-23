أمير وأميرة ويلز يحتفلان بيوم ميلاد ابنهما الأصغر الأمير لويس

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أبريل 2025 02:54 مساءً - الأمير لويس، الابن الأصغر للأمير ويليام وكيت ميدلتون، يتم اليوم الموافق 23 أبريل عامه السابع، وحافظ أمير وأميرة ويلز على تقليدهما السنوي المعتاد، والمتمثل في مشاركة صورة يوم ميلاد ابنهما الأصغر تماماً كما يفعلان مع الأمير جورج والأميرة شارلوت.
وأصدر أمير وأميرة ويلز منذ قليل، على صفحتهما الرسمية بإنستغرام، صورة جديدة للأمير لويس، والتي حظيت بتفاعل واسع من قبل رواد السوشيال ميديا، وتُظهر الصورة الابن الأصغر وهو مبتسم ويجلس على جذع شجرة في حديقة مليئة بالزهور، مرتدياً قميصاً منقوشاً وبنطال جينز وسترة خضراء داكنة.
وجاء التعليق على الصورة: "نتمنى للأمير لويس يوم ميلاد سابعاً سعيداً جداً!"، كما تم التقاط الصورة بواسطة المصور جوش شينر، الذي التقط أيضاً الصورة التي استخدمها أمير وأميرة ويلز في بطاقة الميلاد الخاصة بهما في عام 2023.
قد ترغبين في معرفة كيت ميدلتون تشارك صورة جديدة والمفاجأة بتوقيع الأمير لويس
يُصدر أمير وأميرة ويلز صورةً لكلٍّ من أطفالهما الثلاثة - الأمير جورج، 11 عاماً، والأميرة شارلوت، 9 أعوام، والأمير لويس - كل عام كنوع من التعبير عن تقديرهم لذكرى ميلاد أبنائهما، وبينما سبق لمصورين محترفين التقاط هذه الصور، وغالباً ما تكون كيت ميدلتون تقف خلف الكاميرا لالتقاط الصور السنوية.
وفي العام الماضي، التقطت الأميرة كيت صورة غير مُعدّلة للويس نُشرت بمناسبة يوم ميلاده السادس، ظهرت هذه الصورة بعد أسابيع من صورتها المثيرة للجدل التي التقطها الأمير ويليام بمناسبة يوم الأم في المملكة المتحدة.
وكان قد احتفل الأمير لويس بيوم ميلاده الخامس بلقطتين التقطتهما المصورة ميلي بيلكينجتون، بينما نُشرت أربع صور للويس وهو يلعب على الشاطئ احتفالاً بيوم ميلاده الرابع، وتزامن يوم ميلاد الأمير الصغير الثالث مع أسبوعه الأول في الحضانة، وقد ظهر مرتدياً حقيبة ظهر على دراجته الحمراء.
وجاء يوم ميلاد لويس الثاني في خضم جائحة كوفيد-19، كما التقطت كيت الصور التي نُشرت بمناسبة يوم ميلاد ابنها الأول عام 2019.
ويذكر أن الأمير لويس انضم إلى العائلة المالكة في المناسبات العامة على مدار العامين الماضيين، وقد انضم مؤخراً إلى نزهتهم الكنسية السنوية في أحد الفصح مع والديه وأخويه.
صورة جديدة بمناسبة العام السابع للأمير لويس
https://www.instagram.com/p/DIyIsrKtRH0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DIyIsrKtRH0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DIyIsrKtRH0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
وأصدر أمير وأميرة ويلز منذ قليل، على صفحتهما الرسمية بإنستغرام، صورة جديدة للأمير لويس، والتي حظيت بتفاعل واسع من قبل رواد السوشيال ميديا، وتُظهر الصورة الابن الأصغر وهو مبتسم ويجلس على جذع شجرة في حديقة مليئة بالزهور، مرتدياً قميصاً منقوشاً وبنطال جينز وسترة خضراء داكنة.
وجاء التعليق على الصورة: "نتمنى للأمير لويس يوم ميلاد سابعاً سعيداً جداً!"، كما تم التقاط الصورة بواسطة المصور جوش شينر، الذي التقط أيضاً الصورة التي استخدمها أمير وأميرة ويلز في بطاقة الميلاد الخاصة بهما في عام 2023.
قد ترغبين في معرفة كيت ميدلتون تشارك صورة جديدة والمفاجأة بتوقيع الأمير لويس
الاحتفالات السابقة بيوم ميلاد الأمير لويس
https://www.instagram.com/p/C6GhkvDNg0H/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/C6GhkvDNg0H/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/C6GhkvDNg0H/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يُصدر أمير وأميرة ويلز صورةً لكلٍّ من أطفالهما الثلاثة - الأمير جورج، 11 عاماً، والأميرة شارلوت، 9 أعوام، والأمير لويس - كل عام كنوع من التعبير عن تقديرهم لذكرى ميلاد أبنائهما، وبينما سبق لمصورين محترفين التقاط هذه الصور، وغالباً ما تكون كيت ميدلتون تقف خلف الكاميرا لالتقاط الصور السنوية.
وفي العام الماضي، التقطت الأميرة كيت صورة غير مُعدّلة للويس نُشرت بمناسبة يوم ميلاده السادس، ظهرت هذه الصورة بعد أسابيع من صورتها المثيرة للجدل التي التقطها الأمير ويليام بمناسبة يوم الأم في المملكة المتحدة.
وكان قد احتفل الأمير لويس بيوم ميلاده الخامس بلقطتين التقطتهما المصورة ميلي بيلكينجتون، بينما نُشرت أربع صور للويس وهو يلعب على الشاطئ احتفالاً بيوم ميلاده الرابع، وتزامن يوم ميلاد الأمير الصغير الثالث مع أسبوعه الأول في الحضانة، وقد ظهر مرتدياً حقيبة ظهر على دراجته الحمراء.
وجاء يوم ميلاد لويس الثاني في خضم جائحة كوفيد-19، كما التقطت كيت الصور التي نُشرت بمناسبة يوم ميلاد ابنها الأول عام 2019.
ويذكر أن الأمير لويس انضم إلى العائلة المالكة في المناسبات العامة على مدار العامين الماضيين، وقد انضم مؤخراً إلى نزهتهم الكنسية السنوية في أحد الفصح مع والديه وأخويه.
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