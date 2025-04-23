اغتيال قيادي بالجماعة الإسلامية في غارة إسرائيلية استهدفت مركبته جنوب بيروت

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد حسين عطوي القيادي البارز في قوات "الفجر" – الجناح العسكري للجماعة الإسلامية، صباح اليوم الثلاثاء، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مركبة كان يستقلها قرب بلدة الناعمة جنوب العاصمة بيروت.

ووفق مصادر محلية، فإن طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي نفذت الغارة التي أودت بحياة عطوي، المنحدر من بلدة الهبارية في قضاء حاصبيا–مرجعيون، والبالغ من العمر 57 عاما (مواليد 1968).

ويشار إلى أن الشيخ عطوي سبق أن نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في كانون الثاني/يناير 2024، عندما استُهدفت مركبته على طريق بلدة كوكبا جنوب لبنان.

وقصفت طائرة مسيرة إسرائيلية، صباح اليوم ء، مركبة مدنية في محيط بلدة بعورتا الواقعة ضمن قضاء الشوف في جبل لبنان، جنوب العاصمة بيروت.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الهجوم الجوي نفذته طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث استهدفت السيارة بشكل مباشر.

أفاد الدفاع المدني اللبناني باستشهاد شخص باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة بعورتا بجبل لبنان.

ويعد هذا القصف تطورا لافتا في وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية التي امتدت خلال الشهور الماضية من المناطق الحدودية الجنوبية إلى عمق الأراضي اللبنانية، وسط تصاعد التوتر الإقليمي وتوسع رقعة الاستهدافات الإسرائيلية.

وتأتي هذه الغارة في وقت تشهد فيه الساحة اللبنانية ترقبا وقلقا متزايدا من احتمال اتساع دائرة التصعيد العسكري، خاصة في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق الجنوب اللبناني، واستهدافات سابقة لمركبات وشخصيات مرتبطة بمحور المقاومة.

المصدر : وكالات