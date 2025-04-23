وصيّة ماجد المصري لأبنائه الأربعة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أبريل 2025 02:54 مساءً - وجَّه الفنان ماجد المصري وصية لأبنائه الأربعة قال فيها: "الاتحاد قوة، كل ما تبقوا مع بعض تبقوا أقوى، ربنا ما يحرمكم من بعض، وتحدث ماجد المصري عن ابنته الكبرى ماهيتاب ملمحا إلى أنها في طريقها للعودة إلى ارتداء الحجاب، الذي خلعته بعد فترة من ارتدائه. ماجد المصري يتحدث عن ابنته وفي تصريحات تلفزيونية تحدث ماجد المصري بوضوح عن رأيه في القرار الذي اتخذته ابنته منذ سنوات قائلاً: "هي كانت في بداية سن المراهقة زي ما بيحصل مع بنات كتير، قالت هلبس الحجاب وقلت لها بلاش في الأول، وأنا متأكد إنها هتقلعه، الحجاب لازم يكون عن اقتناع، ولذيذ إنك تسيبها تحس الفترة دي وتقرب من ربنا، وهي في طريقها للرجوع إن شاء الله".

استرجع ماجد ذكرياته مع ابنته، مؤكداً أنها كانت تعاني من مشكلة في القلب، وتم تشخيص أن هناك أحد الشرايين لا يوصل الدم للمخ بشكل جيد، وقامت يإجراء عملية جراحية وقتها.

ووجَّه ماجد المصري خلال اللقاء وصية لأبنائه الأربعة قال فيها: "الاتحاد قوة، كل ما تبقوا مع بعض تبقوا أقوى، ربنا ما يحرمكم من بعض، ويزيد محبتكم لبعض، وتبقوا دايماً سند لبعض، وادعولي كتير".

تألق ماجد المصري في "إش إش" تألق الفنان ماجد المصري بدور "رجب الجريتلي" خلال مسلسل "إش إش"، الذي عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من بطولة: مي عمر، هالة صدقي، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، محمد الشرنوبي، إنتصار، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل. وضيوف الشرف: كريم فهمي، خالد الصاوي، أحمد زاهر، محمد ممدوح، ومحمد عبدالرحمن "توتا"، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل "إش إش" تدور أحداثه حول قصة حياة راقصة "إش إش أو شروق" التي تجسد شخصيتها مي عمر، تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة، ومع مرور الوقت، تجد نفسها في مواجهة مع أحد كبار المنطقة "رجب الجريتلي" الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وهو رجل نافذ يتزوج من "إش إش"، لكنه يجد نفسه محاصراً في دوامة من المكائد والمصائب التي تدبرها له من أجل الانتقام منه ومن عائلته.

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