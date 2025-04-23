التشريعات القضائية تدفع بـ 10 آلاف شخص لمقاعد التدريب

بلغ إجمالي المتدربين في المركز العدلي للتدريب الذين استفادوا من برامج التدريب خلال الـ 3 سنوات الماضية بلغ 10 آلاف متدرب، عبر برنامج تدريبي ضخم تم بالتنسيق بين المركز والمجلس الأعلى للقضاء، فيما تأتي البرامج مواكبة للتشريعات القضائية الجديدة ومنها نظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية ونظام المعاملات المدنية.

الدبلوم الجنائي

ومن أبرز المبادرات التي أطلقت سابقًا مبادرة «الدبلوم الجنائي» والذي يستفاد منه قضاة المحاكم الجزائية كمرحلة أولى، فيما سيكون البرنامج على نطاق واسع مستقبلا، ويهدف إلى عدة غايات منها رفع الجودة القضائية والتأكد من تطبيق النص النظامي وتوصيف الوقائع والتكيف القانوني السليم، إلى غير ذلك من الأهداف الأخرى، ويستفيد من البرنامج جميع القضاة الجزائيين في مختلف درجات التقاضي «محاكم درجة أولى، محاكم الاستئناف، المحكمة العليا»، والذي أريد له أن يكون برنامجًا مكثفًا على ألا يخل البرنامج بالعمل في المحاكم، والذي اكتمل الفصل الأول منه، بمشاركة أكثر من 700 متدرب من قضاة المحاكم والدوائر الجزائية في محاكم الدرجة الأولى والاستئناف والمحكمة العليا، بمجموع 165 ساعة تدريبية لكل متدرب.

ويأخذ المركز على عاتقه تدريب وتأهيل المحاميين عبر البرنامج، إذ بلغ عدد المتدربين حاليًا في الدبلوم العالي للمحاماة 7 آلاف متدرب، وخلال الصيف القادم سيتم تخريج 4 آلاف متدرب.

أبرز برامج المركز

تأهيل مأذوني عقود الأنكحة

تأهيل الموثقين

تطوير المحامين

تأهيل المحامين

تأهيل مقدمي خدمات التنفيذ

تأهيل المصلحين

الدورات التدريبية

11745 الدورات التدريبية

15520 الجلسات التدريبية

52710 المتدربون

586 المدربون