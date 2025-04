The Life List.. حينما تعطيك الحياة فرصة جديدة بشكل مختلف

The Life List والنجاح في تقديم عمل روائي على الشاشة

فريق عمل فيلم The Life List

https://www.instagram.com/p/DIr1IsevvAU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIr1IsevvAU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIr1IsevvAU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أبريل 2025 02:54 مساءً - في مارس الماضي تم طرح الفيلم الأمريكيعبر منصة "Netflix"، وجسد بطولة الفيلموعدد كبير من الفنانين، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي ومن إخراج آدم بروكس.وجاءت أحداث فيلم "The Life List" في إطار اجتماعي يحمل بعض الرومانسية والكوميديا، ومستوحى من رواية بالاسم نفسه للكاتبة لوري نيلسون، التي تدور حول فتاة تُدعى "أليكس" ترحل والدتها عن الحياة وتُقرر عدم إعطائها أي جزء من الميراث قبل أن تُحقق قائمة الأمنيات التي كانت قد كتبتها "أليكس" خلال فترة مراهقتها، وبالفعل تستجيب الفتاة لذلك وتكتشف الحياة من جديد خلال تحقيق أمنية والدتها التي هي كانت أهدافها أيضاً.يمكنكم قراءة:وعلى الرغم من أن قصة وأحداث الفيلم تبدو تقليدية، وقد تم تقديمها من قبل في عدد من الأعمال الفنية؛ فإن فيلم "The Life List" نجح في أن يوصل رسالة للمُشاهدين مفادها بأن الحياة حينما تعطيك فرصة جديدة ليس بالضروة أن تكون تلك الفرصة هي ما تتمناها، وذلك ما حدث مع بطلة الفيلم "أليكس" التي كانت رحلتها خلال أحداث الفيلم بمنزلة اكتشاف جديد لشخصيتها.وعلى المستوى الفني نجح المُخرج آدم بروكس، وهو أيضاً كاتب سيناريو الفيلم في خلق حالة شديدة الواقعية لأحداث الفيلم؛ ما يجعل المُشاهدين يتفاعلون مع أحداث الفيلم، كما نجحت الفنانة الأمريكية صوفيا كارسون في تجسيد شخصية "أليكس" وجعلها شخصية حقيقية من لحم ودم خارج الإطار الروائي الذي قدم الشخصية للمرة الأولى.ويأتي فيلم "The Life List" من بطولة صوفيا كارسون، كايل ألن، سيباستيان دي سوزا، كوني بريتون، سيباستيان دي سوزا، مايكل رولاند والفيلم مستوحى من رواية بالاسم نفسه تم إصدارها عام 2013 للكاتبة لوري نيلسون سبيلمان وسيناريو وحوار وإخراج آدم بروكس.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».