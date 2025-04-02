شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: قلة ساعات النوم تزيد خطر الإصابة بـ«ألزهايمر» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �وصلت دراسة جديدة إلى أن عدم حصول الشخص على قسط كاف من النوم العميق قد يزيد خطر إصابته بمرض ألزهايمر. وأشار فريق الدراسة إلى أن عدم قضاء وقت كافٍ في مرحلتي النوم العميقتين، وهما نوم الموجة البطيئة ونوم حركة العين السريعة (REM)، قد يُسرّع تدهور أجزاء من الدماغ مرتبطة بمرض ألزهايمر. «هايبرنوفا» ستعتمد على تطبيق «ميتا فيو» كما «راي-بان ميتا» ماذا يمكنك أن ترى بالنظَّارة الذكية المُرتقبة من «ميتا»؟ منذ ساعتين 5 أيام تحت الأنقاض وبقي... حيّاً منذ ساعتين وشملت الدراسة 270 شخصاً جرى تحليل بيانات نومهم، مع التركيز تحديداً على مقدار الوقت الذي قضوه في نوم الموجة البطيئة ونوم حركة العين السريعة، ثم قارن الفريق دورات النوم تلك بفحوصات الدماغ بالرنين المغناطيسي، التي أُجريت بعد 13 إلى 17 عاماً. وأظهرت النتائج أن قلة الوقت الذي يُقضى في مراحل النوم هذه ترتبط بانخفاض ملحوظ في حجم جزء من المخ يتصل بالتدهور المعرفي ومرض ألزهايمر، ويسمى المنطقة الجدارية السفلية. وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، غاوون تشو، وهو باحث مشارك في الطب الباطني بكلية الطب بجامعة ييل: «لقد وجدنا أن حجم المنطقة الجدارية السفلية انكمش لدى الأشخاص الذين يقضون وقتاً قليلاً في مرحلتي نوم الموجة البطيئة ونوم حركة العين السريعة». وأضاف: «يقوم هذا الجزء من الدماغ بتركيب المعلومات الحسية، بما في ذلك المعلومات البصرية المكانية، لذا من المنطقي أن يُظهر التنكس العصبي في مرحلة مبكرة من المرض». وأثناء النوم العميق، يتخلص الدماغ من السموم والخلايا الميتة. ويحتاج البالغون إلى نحو سبع إلى ثماني ساعات من النوم ليتمتعوا بصحة جيدة، بينما يحتاج المراهقون والأطفال الصغار إلى ساعات أطول بكثير. ويقول الخبراء إن معظم البالغين يجب أن يقضوا ما بين 20 و25 في المئة من ليلهم في نوم عميق. ويحتاج كبار السن إلى كمية أقل، بينما يحتاج الأطفال إلى كمية أكبر بكثير، ففي الواقع، يمكن أن يقضي الرضع نحو 50 في المئة من نومهم في مرحلة نوم حركة العين السريعة. وأشار فريق الدراسة إلى أن الأشخاص يمكنهم بسهولةٍ تدريب عقولهم على النوم بشكل أفضل، وذلك عن طريق النوم والاستيقاظ في الأوقات نفسها كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع والأعياد، والتأكد من أن بيئة نومك مثالية، فكلما كان الجو أكثر برودةً وظلاماً، كان ذلك أفضل. ووجدت دراسةٌ، أُجريت في عام 2023، أن عادات النوم الجيدة أضافت ما يقرب من خمس سنوات إلى متوسط العمر المتوقع للرجال، وما يقرب من عامين ونصف العام لمتوسط عمر النساء

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