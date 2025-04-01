شكرا لقرائتكم خبر عن 3 زوايا لمواجهة تهيّج القولون العصبي.. احسم أمرك وتجنب السهر والتخمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - د أستاذ وعالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أن القضاء على تهيّج القولون العصبي يعتمد على 3 زوايا أساسية: نفسية، وسلوكية، وغذائية، مشددًا على ضرورة التعامل مع كل زاوية بوعي واستباقية. وأوضح الخضيري أن الجانب النفسي يبدأ من مراجعة الحالة النفسية للفرد، ومدى تأثره بالقيل والقال والمشاكل اليومية، مشيرًا إلى أن الاستمرار في التوتر والقلق دون حسم المشكلات هو من أبرز مسببات تهيّج القولون. ونصح بضرورة إنهاء أي أمر مقلق، واعتماد الحل حتى وإن لم يكن مثالياً، وذلك للتخلص من التوتر الذي يغذي نوبات القولون. وأضاف أن الجانب السلوكي لا يقل أهمية، إذ يتطلب ضبط النوم والاستيقاظ وفق الساعة الحيوية للجسم، والابتعاد عن السهر والمنبهات التي تخل بنظام النوم، وهو ما قد يؤدي لتهيج القولون والصداع. كما شدد على أهمية ممارسة الرياضة والمشي المنتظم. أما الزاوية الغذائية، فبيّن الخضيري أنها تتمثل في تجنب التخمة والدهون الزائدة والسكريات والفلفل، مع الالتزام بنمط غذائي صحي مناسب لكل شخص حسب تفاعلات جسمه. وأكد أهمية علاج الإمساك كونه أحد أبرز مثيرات القولون، وذلك عبر تناول الألياف والخضروات الورقية، والمداومة على الرياضة والمشي لتحسين حركة الأمعاء.

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