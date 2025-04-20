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جدة.. "روح السعودية" تبرز الوجهات السياحية في المملكة

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واس - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شاركت الهيئة السعودية للسياحة بجناح "روح السعودية" في منطقة المشجعين، بالنسخة الخامسة من جائزة السعودية الكبرى stc، التي تحتضنها عروس البحر الأحمر جدة حاليًا.
واستعرض الجناح تقويم الفعاليات وإبراز أهم الباقات والمسارات السياحية المميزة في المملكة، إضافة إلى أهم الوجهات السياحية والتجارب الترفيهية التي يمكن لزوار مدينة جدة الاستمتاع بها.

التجارب التفاعلية

ووفر الجناح للزوار في منطقة المشجعين العديد من التجارب التفاعلية التي لاقت استحسان جمهور السباق.

وضمّ الجناح حزمةً متنوعةً من الأنشطة التي تجمع بين التقنية والترفيه، وتفاعل معها الجمهور، شملت تجربة نظارات المحاكاة وتجربة محاكاة قيادة سيارات الفورمولا في حلبة كورنيش جدة وتجربة الخط العربي، إضافة إلى تقديم الهدايا التذكارية.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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