شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. "روح السعودية" تبرز الوجهات السياحية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

التجارب التفاعلية

الدمام - شريف احمد - شاركت الهيئة السعودية للسياحة بجناح "روح السعودية" في منطقة المشجعين، بالنسخة الخامسة من جائزة السعودية الكبرى stc، التي تحتضنها عروس البحر الأحمر جدة حاليًا.واستعرض الجناح تقويم الفعاليات وإبراز أهم الباقات والمسارات السياحية المميزة في المملكة، إضافة إلى أهم الوجهات السياحية والتجارب الترفيهية التي يمكن لزوار مدينة جدة الاستمتاع بها.ووفر الجناح للزوار في منطقة المشجعين العديد من التجارب التفاعلية التي لاقت استحسان جمهور السباق.وضمّ الجناح حزمةً متنوعةً من الأنشطة التي تجمع بين التقنية والترفيه، وتفاعل معها الجمهور، شملت تجربة نظارات المحاكاة وتجربة محاكاة قيادة سيارات الفورمولا في حلبة كورنيش جدة وتجربة الخط العربي، إضافة إلى تقديم الهدايا التذكارية.