شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأحد.. أمطار وسماء غائمة على أجزاء من 12 منطقة والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة، منبها من أمطار وسيول ورياح مثيرة للأتربة على أجزاء من 9 مناطق.حسب بيان الأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران.في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.