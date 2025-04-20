4 وصفات طبيعية لإزالة المكياج للبشرة الحساسة بدون مجهود

القاهرة - سمر حسين - صحة

وضع المكياج أمر ممتع ومشوق، لكن إزالته قد يكون مرهقًا، ناهيك عن المواد الكيميائية التي يتعرض لها الجلد بسبب مستحضرات التجميل، فما هي الطريقة الأفضل للتخلص من المكياج؟

ببساطة، ستجدين في منزلك مكونات ستساعدك في إزالة المكياج بسهولة ودون عناء، بدلا من المناديل المزيلة التي تتسبب في جفاف البشرة، أو المستحضرات التي تترك آثارًا جانبية.

4 وصفات طبيعية لإزالة المكياج للبشرة الحساسة

وفي السطور التالية، إليكِ 4 وصفات لإزالة المكياج للبشرة الحساسة بطريقة طبيعية، وفقًا للموقع الهندي «boldsky».

مزيل المكياج السحري بالعسل والحليب

حمام الحليب هو تقليد جمالي قديم، لكنه لا يزال يحظى بشعبية كبيرة، فالحليب غني بحمض اللاكتيك الذي لا يروي البشرة فحسب، بل يعمل على تقشيرها بلطف، بينما يضيف العسل التغذية ويحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في شفاء البشرة التي تأثرت من مستحضرات التجميل.

امزجي ملعقتين كبيرتين من الحليب الخام مع ملعقة صغيرة من العسل العضوي.

استخدمي مزيج هذا الخليط على قطعة قطن ومرريه بحركات دائرية على الوجه والعنق.

هذا المزيل الطبيعي يذوب أحمر الخدود، الفاونديشن وحتى أحمر الشفاه.

اشطفي وجهك بالماء البارد وجففيه برفق.

زيت الزيتون وجل الألوفيرا

زيت الزيتون وجل الألوفيرا، يعد تركيبة مثيرة مثالية لإزالة المكياج المقاوم للماء، فزيت الزيتون فعال في إزالة طبقات الكحل والماسكارا، بينما يساعد جل الألوفيرا في تنظيف المسام المسدودة بسبب المكياج، بالإضافة إلى ذلك، يساعد في تقليل الاحمرار أو التهيج، خاصة للبشرة الحساسة أو المعرضة لحب الشباب.

امزجي كميات متساوية من زيت الزيتون البكر الممتاز مع جل الألوفيرا.

شكلي معجوناً كريميًا أو بلسمًا وطبقيه بأطراف أصابعك.

اتركيه يعمل لمدة دقيقتين على الأقل قبل مسحه باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة.

مناديل الشاي الأخضر وماء الأرز

هذه الحيلة تعمل كمزيل مكياج وعلاج للبشرة في نفس الوقت، فالشاي الأخضر مصدر جيد لمضادات الأكسدة، بينما ماء الأرز يساعد في تفتيح البشرة.

قومي بتخمير نصف كوب من الشاي الأخضر واتركيه ليبرد.

امزجيه مع ملعقتين صغيرتين من ماء الأرز.

ضعي المزيج في زجاجة رذاذ أو جرة.

استخدمي قطعة قطن وامسحي بها البشرة.

هذا المزيل مثالي لإزالة المكياج الخفيف أو الطبيعي.

مقشر الشوفان وجوز الهند

للبشرة التي تحتاج إلى عناية إضافية، هذا المقشر المغذي ينظف ويقشر البشرة في نفس الوقت، كريم جوز الهند يهدئ البشرة ويجعلها ناعمة، بينما يعمل الشوفان على إزالة خلايا الجلد الميتة ويزيل المكياج بسهولة.

امزجي ملعقة كبيرة من الزبادي، جوز الهند، مع ملعقة صغيرة من الشوفان المطحون.

دلكي المزيج بلطف على وجهك بحركات دائرية.

اتركيه على بشرتك لمدة 2-3 دقائق ثم اغسليه جيدًا باستخدام منظف لطيف.

هذه الحيلة لا تزيل المكياج فحسب، بل تعمل أيضًا كقناع مغذي للبشرة.