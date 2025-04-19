شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 19 – 4 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 19 – 4 – 2025 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها تعادل الأهلي سلبيا مع صن داونز وهي نفس نتيجة مباراة بيراميدز وأورلاندو بيراتس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



مدرب بيراميدز عن حكم لقاء أورلاندو: "أحب أفريقيا ولكن ليس بهذه الطريقة"

أشاد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، بأداء فريقه بعد التعادل السلبي أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لمباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي أفريقيا

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لمباراة الأهلي وصن داونز يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم السبت بعد انتهاء مباراة الفريقين في الذهاب بجنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.



فى لقاء الأهداف الملغاة.. بيراميدز يعود بتعادل مثير أمام أورلاندو بجنوب أفريقيا

عاد فريق بيراميدز بتعادل مثير من أمام مضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، فى المباراة التي جمعت الفريقين، وانتهت على وقع التعادل السلبي، على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، اليوم، السبت، فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

ودعت البطولة.. الكاراتيه يكشف تفاصيل إصابة فريال أشرف بالدورى العالمى

كشف مراد عاصم رئيس جهاز الفرق القومية الكاراتيه، والمنتخبات باتحاد الكاراتيه، تفاصيل الإصابة التى تعرضت لها فريال أشرف لاعبة المنتخب، خلال مشاركتها فى منافسات بطولة الدورى العالمى التى تقام بالقاهرة وتختتم منافساتها غدا الأحد.

الزمالك يمنح بيسيرو الفرصة الأخيرة في نهائى كأس مصر

استقر مسئولو نادى الزمالك على منح بيسيرو المدير الفني للفرق الكروي الأول، حتى 20 مايو المقبل، المقرر إقامة فيه نهائي كأس مصر بين الفريق الأبيض وبيراميدز.

كولر: درسنا نقاط القوة والضعف لـ صن داونز.. وهدفنا حسم التأهل بالقاهرة

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم مباراة قوية أمام صن داونز المنافس القوي، وأتيحت له العديد من الفرص على مدار شوطي اللقاء.

الأهلي يتعادل سلبياً مع صن داونز فى ذهاب نصف نهائي أفريقيا و"الحسم" بالقاهرة

تعادل فريق الكرة بالنادي الأهلي سلبياً مع صن داونز فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، السبت، على ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، فى "ذهاب" نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأدار المباراة الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن، ويترقب الفريقان حسم التأهل لنهائي البطولة في لقاء العودة المقرر له الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

وزير الرياضة يشهد منافسات الدورى العالمى للكاراتيه بالقاهرة

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على التواجد فى الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي؛ لمتابعة فعاليات الدوري العالمي للكاراتيه الذى تستضيفه مصر فى الفترة من 18 إلى 20 أبريل الجارى.