شكرا لقرائتكم بدء العمل بالتوقيت الصيفي في مدارس تعليم المدينة المنورة غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، عن بدء تطبيق الدوام الصيفي في جميع مدارس التعليم العام، ابتداءً من يوم غد الأحد.

وبينت الإدارة أن موعد الاصطفاف الصباحي في مدارس البنات سيكون في تمام الساعة 6:45, وتبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة الـ 7 صباحًا، ويبدأ الاصطفاف الصباحي في مدارس البنين في تمام الساعة الـ 7 على أن تبدأ الحصة الأولى عند الساعة الـ 7:15 صباحًا.