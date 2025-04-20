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القبض على شخصين لترويجهما 150,255 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي

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  • القبض على شخصين لترويجهما 150,255 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي 1/4
  • القبض على شخصين لترويجهما 150,255 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي 2/4
  • القبض على شخصين لترويجهما 150,255 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي 3/4
  • القبض على شخصين لترويجهما 150,255 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي 4/4

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الرياض - محمد الوسيري - قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض على مواطنين لترويجهما (150,255) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، مخبأة داخل مركبة يقودها أحدهما، واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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