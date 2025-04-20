شكرا لقرائتكم نصائح هامة للطلاب قبل الاختبارات التحصيلية واختبارات القدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وجه الدكتور فهد البابطين، الخبير في اختبارات القياس، عدة نصائح هامة للطلاب قبل الاختبارات التحصيلية واختبارات القدرات.

وقال البابطين خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج سيدتي على روتانا خليجية إنه يجب على الطالب أن تكون قراءته سليمة للأسئلة بالكامل من البداية إلى النهاية، إضافة إلى المذاكرة من الأشياء الموثوقة، وهي المناهج الدراسية.

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وأضاف أنه يجب على الطالب قبل الاختبار التركيز على الأسئلة التي جاءت فى السنوات الماضية، كما يجب على الطالب أن يذاكر بمعدل 6 ساعات في اليوم، وأخذ قسط كاف من النوم، وهذه نقطة مهمة، خاصة فى اختبار القدرات.