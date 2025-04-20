شكرا لقرائتكم الغذاء والدواء جاهزة لضمان سلامة المنتجات الخاضعة لإشرافها خلال موسم حج 1446 هـ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن جاهزية كوادرها المشاركة في موسم حج 1446هـ، لضمان سلامة الغذاء والدواء والمنتجات الطبية المقدمة لضيوف الرحمن، ضمن خطة شاملة أعدّتها الهيئة لهذا الموسم.

وتنطلق أعمال الهيئة في ظل الرعاية التي توليها القيادة الرشيدة -حفظها الله- لخدمة ضيوف الرحمن، وتسخير جميع الجهود لضمان راحتهم وسلامتهم، استمرارًا للنهج الذي يسير عليه قادة هذه البلاد المباركة.

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رقابة وتفتيش

وتشارك الهيئة في الرقابة والتفتيش على المنتجات الخاضعة لإشرافها في منافذ دخول الحجاج الجوية والبرية والبحرية، إضافةً إلى متابعة المنشآت الغذائية والدوائية والمواقع الطبية الواقعة ضمن نطاق أمانتي العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، والمقرات الطبية الموسمية التابعة لمكاتب شؤون الحجاج، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتتابع الهيئة المنتجات الواردة عبر الشحن الجوي من مكاتب شؤون الحجاج، في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وتشمل جهود “الغذاء والدواء” خلال موسم الحج إعداد الدراسات الميدانية، وتنظيم ورش عمل توعوية للعاملين في المطابخ المؤهلة لإعداد الطعام، لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية، وتوفير وجبات آمنة للحجاج، بالتعاون مع أمانتي العاصمة المقدسة والمدينة المنورة.

وتقدم الهيئة رسائل توعوية وبرامج تعريفية بلغات عدة لحجاج بيت الله الحرام، حول سلامة الغذاء والدواء.

ويأتي هذا الاستعداد المبكر من الهيئة ضمن جهودها لتقديم أفضل الخدمات الرقابية، وتعزيز التعاون المشترك مع الجهات الحكومية لإنجاح موسم الحج، وتعزيز مكانة المملكة دولةً رائدةً في إدارة الحشود.