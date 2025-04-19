شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يتواصل هاتفيا مع فريال أشرف للاطمئنان على حالتها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الاتصال تليفونيا باللاعبة فريال أشرف، لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه، وذلك للاطمئنان على حالتها الصحية بعد إصابتها ضمن منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه.

وتعرضت فريال للإصابة خلال المباراة، وتم نقلها إلى أقرب مستشفى، وتم تشخيص الإصابة بكدمة فى الحوض، ثم غادرت المستشفى عائدة إلى المنزل.

ومن جانبه أكد وزير الرياضة حرصه الدائم والمستمر لمتابعة جميع اللاعبين المصريين وتحقيق كل السبل للحفاظ على سلامتهم وأمنهم.