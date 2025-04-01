عاجل : ترامب يفاجئ الحوثيين :الألم الحقيقي للحوثيين وإيران لم يأت بعد

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عدن - ياسمين التهامي - �لرئيس الأميركي دونالد ترمب:

???? الألم الحقيقي للحوثيين وإيران لم يأت بعد

???? الضربات خلال الأسبوعين الماضيين دمرت الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن

???? الهجمات الأميركية ستستمر إلى حين انتهاء تهديد الحوثي لحرية الملاحة

???? نضرب الحوثيين ليلا ونهارا بضراوة متزايدة



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