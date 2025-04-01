شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب سيتوجه إلى ‎السعودية في مايو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتوجه إلى السعودية في مايو المقبل.

وكان ترامب قد أعلن أمس الإثنين، أنّه قد يزور السعودية اعتبارًا من الشهر المقبل، في ما ستصبح أول زيارة خارجية له منذ عودته إلى السلطة في 20 يناير.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنّ الزيارة "قد تكون الشهر المقبل، أو ربّما بعد ذلك بقليل". دونالد ترامب إلى ذلك، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، إنّه واثق من أنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين "سينفّذ نصيبه" من الاتفاق الرامي لإرساء هدنة في أوكرانيا.

وأضاف ترامب: "أعتقد أنه سيفي بما قاله لي، وأعتقد أنه سينفّذ الآن نصيبه من الاتفاق".