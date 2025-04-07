شكرا لمتابعة خبر عن الأمير أحمد بن سلطان يمازح الأمير فهد في حفل زفافه.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مازح صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود سمو صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله آل سعود، وذلك خلال حفل زفاف سموه.

واستقبل الأمير أحمد بن سلطان التهاني من الحاضرين، وعندما توجه نحو سمو الأمير فهد مازحه وقال له :”عقبالك” ما دفع سموهما للضحك.

يذكر أن حفل زفاف الأمير أحمد بن سلطان على الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالله بن عبد العزيز تم بحضور العائلة والأصدقاء.